Vor dem Hintergrund, dass die Person Ivanka Trump sich immer wieder öffentlich in Szene setzt, nicht selten neben ihrem Mann und ihren Kindern, in der Regel gut gekleidet, erhofft man sich von einem Einblick in Ivanka Trumps Unternehmen scheinbar einen voyeuristischen Blick in ihren Kleiderschrank, der mit einer gewissen Hassliebe einhergeht. Das Unternehmen bringt das allerdings in eine schwierige Situation: Einerseits profitiert die Marke von der Prominenz der Gründerin und Präsidententochter, andererseits wird sie zum Boxsack für alle, die sich von der Politik ihres Vaters distanzieren wollen und das Unternehmen als Zielscheibe nutzen. „Was wir zur Zeit erleben, hatten wir so noch nie“, bestätigt auch Klem. „Wir geben alles, um uns so klar wie möglich von der Person Ivanka Trump zu distanzieren. Ihr Vater ist uns also noch viel ferner, das kann ich nur mit Sicherheit immer wieder bestätigen. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um der Marke eine ganz eigene Identität zu geben und das zu kommunizieren, wofür die Marke an sich steht.“ Das Auftreten von Ivanka Trump und die Tatsache, dass man die Person zweifellos mit dem Unternehmen und der Politik des Präsidenten assoziiert ist auch laut Abigail Klem ein alles verkomplizierender Faktor.