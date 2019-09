Was bei dem ganzen Trubel für Ablenkung sorgt? Der Red Carpet. Natürlich lieben wir einen klassischen Look in Tom Ford oder eine atemberaubende Gucci-Robe, aber erst recht umgeworfen haben uns unerwartete Kombinationen, die den Nagel auf den Kopf treffen: Ruth Negga in Valentino, zum Beispiel, Felicity Jones in Dior oder Naomie Harris in brandneuem Calvin Klein by Appointment.