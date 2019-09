Die Zeitspanne zwischen November und Februar hat sich den inoffiziellen Beinamen „Das Wetter und mein Outfit haben unterschiedliche Vorstellungen von einer gelungenen Beziehung“ mehr als verdient. Wer bereits beim Gedanken an die – vollkommen legitime – Kombination aus Wollsocken und Heels vor Schreck das Smartphone über den Schreibtisch schleudert, dürfte die Innovation aus dem Hause Keysocks spannend finden: Was auf den ersten Blick wie ein handelsüblicher Stützstrumpf aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als die genialste Erfindung seit es akuten Trennungsschmerz von offenen Schuhen bei Minusgraden gibt. Sie bestehen aus 80% Coolmax Polyester, das die Haut trocken hält ohne einzuengen, berichtet The Cut . Die kniehohen Strümpfe mit Aussparung verschwinden unter der Jeans und funktionieren nicht nur mit klassischen Heels, sondern auch mit den liebsten Sneakers, Ballerinas oder Espadrilles. Außerdem sollen sie die Bildung von Blasen verhindern und aus dem Drama mit dem Titel „Es sieht so aus, als wäre alles okay, aber in Wirklichkeit ist gerade meine Socke ganz langsam von meiner Ferse gerutscht“ Geschichte machen. Die Zukunft ist da – und wer hätte gedacht, dass sie neben Nikes mit Akkuladegerät auch noch das passende Set patentierte Kniestrümpfe in petto hat?