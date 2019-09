Als Marty McFly im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft im Jahr 2015 zum ersten Mal in seine Nikes schlüpft, schnüren sich seine Schuhbänder automatisch. Marty mustert das Ganze kurz und hat dafür einen knappen Kommentar übrig: „Power Laces, alright!“.



In Sachen Zuverlässigkeit verhält sich die Zukunft allerdings ähnlich wie die Bahn: Ob und wann sie genau kommt, steht gerne mal in den Sternen, was sie bringt, ebenfalls. Doch jetzt hat sich tatsächlich etwas getan. 11 Monate nach dem 21.10.2015 – Martys Datum, das im Film auf der Zeitmaschinenanzeige zu sehen war – ist auch Nike in der Zukunft angekommen.



Die Verspätung verzeiht man den Sneakerherstellern mit einem Blick auf den neuen HyperAdapt 1.0 gerne: Martys Power Laces sind in dem ersten echten und selbstschnürenden Nike-Modell genauso beeindruckend umgesetzt wie auf der Leinwand.



„Mit den Power Laces wird der Traum, den man sich vor ein paar Jahren im Film ansehen konnte, zur Realität und man kann sie wirklich fühlen“, sagt Tiffany Bears, Senior Innovator bei Nike im Wired-Video, in dem die HyperAdapts vorgestellt werden. Designchef Tinker Hatfield, der ebenfalls im Video zu sehen ist, ist übrigens nicht nur der Erfinder des Air Max, sondern hat auch die Nikes, die in Zurück in die Zukunft II zu sehen sind, extra für den Film entwickelt.