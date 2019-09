Disney-Prinzessinnen als Victoria's Secret Engel: Das muss doch nicht sein

Unsere geliebten Disney-Prinzessinnen wurden schon von so manchem Künstler neu interpretiert. Ob im Tim-Burton -Look oder als Hotdog , die Mädels machen einfach immer eine gute Figur. Nun wurden die Damen einer weiteren Transformation unterzogen. Mit der sind wir allerdings ganz und gar nicht zufrieden.Wie Hello Giggles berichtet, hat der Illustrator Greco nun einige der Disney-Damen in Victoria's Secret Engel verwandelt. So tragen etwa die Schwestern Elsa and Anna aus Frozen nicht länger glitzernde Wallerwallerkleider, sondern Höschen, Push-up und Engelsflügel. Nicht unbedingt die passende Kleidung im Königreich von Arendelle.Und ganz sicher nicht für Mädchen im Teenageralter. Die Illustrationen verwandeln die Prinzessinnen, die für viele kleine Mädchen ihre ganz großen Heldinnen sind, in sexualisierte Männerfantasien. Ihre Körperproportionen vermitteln selbst für Comicfiguren unrealistische Schönheitsideale und wollen uns glauben machen, dass Frau umso mehr wert ist, je weniger sie trägt. Wir sagen: Nein, danke! Wir lieben unsere Prinzessinnen genau so, wie sie sind.