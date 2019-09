Die Festtage sind ein großer Spaß - bis Partys, Shopping und Small Talk mit entfernten Verwandten den kompletten Alltag bestimmen. Familienfeiern und Bürosausen kann man natürlich trotzdem nicht auslassen, dafür könnt ihr an einer anderen Stelle Zeit sparen: beim Geschenke verpacken zum Beispiel. Lasst es einfach sein. So geht's!



Anstatt Stunden darauf aufzuwenden zu schneiden, zu falten und Schleifen zu schnüren, haben wir uns entschieden, in Geschenke zu investieren, die man gar nicht erst verpacken muss. Da wären zum Beispiel Parfums, die in hübschen Clutches daher kommen, Seifen, die mit Schmucksteinen verziert sind und viele viele mehr. Diese Geschenke sind so schön, dass sie kein Rentier-Papier nötig haben. Also klickt euch durch unsere Slide und macht lieber ein Nickerchen. Ihr habt es euch verdient!



Übersetzt von Katja Schweitzberger