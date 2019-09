Der legendäre Pirelli-Kalender, der lange Zeit vor allem für seine Fotos von nackten Frauen und schnellen Auto bekannt war, entfernt sich in den letzten Jahren mehr und mehr von seinen alten Image – ein Entwicklung, die uns definitiv gefällt. Am Mittwoch wurde nun die 44. Ausgabe in Paris präsentiert, für die auch dieses Mal wieder ein ganz besonderer Fotograf verpflichtet werden konnte. Peter Lindbergh stand diese Jahr bereits zum dritten Mal hinter der Kamera und durfte damit häufiger als jeder andere Fotokünstler für die berühmte Publikation auf den Auslöser drücken.Er folgt damit anderen großen Namen wie Annie Leibovitz Steve McCurry und Steven Meisel nach, die bereits in den letzten Jahren einen Stil etabliert hatten, der weibliche Schönheit fernab der Photoshopperfektion zeigt. Auch Lindbergh steht für eine Ästhetik abseits traditioneller Schönheitsideale und Hochglanzimage „Mein Ziel ist es, Frauen auf eine andere Art zu portraitieren”, sagt Lindbergh in einer Presseerklärung. „Ich habe dafür Schauspielerinnen abgelichtet, die eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt haben. Ich wollte sie so authentisch wie möglich zeigen. Als Künstler fühle ich mich dafür verantwortlich, Frauen von der Vorstellung zu befreien, sie müssten ewig jung und perfekt sein. Das Ideal der perfekten Schönheit, das von der Gesellschaft vorgegeben wird, ist einfach nicht zu erreichen.“Die Frauen, die Lindbergh fotografiert hat, sind wahre Göttinnen des Kinos. So standen für die neuste Ausgabe des Pirelli-Kalenders Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright, and Zhang Ziyi vor seiner Kamera. Außerdem lichtete Lindbergh auch Politikprofessorin Anastasia Ignatova vom Staatlichen Moskauer Institut für Internationale Beziehungen für die Fotostrecke mit dem Titel „Emotion“ ab.Wir sind begeistert von der Stärke, die diese Frauen ausstrahlen und wie diese in stimmungsvollen Fotografien festgehalten wurde. Einen Einblick gibt es in unsere Slideshow.