6. Nicht verpassen: Die Berliner Schmuckdesignerin Ina Beissner legt ihre vergangenen Kollektionen in Pop-Up-Stores neu auf.



Das Projekt hört auf den Namen Last Chance Tour. Der erste Zwischenstopp findet am Freitag im April First Store (02.–06.12. )statt, danach folgen Hamburg (Heavens Gate, 08.–09.12.) und München (Kaviar Gauche Shop, 16.–17.12.). ( Ina Beissner