Auch wenn es schmerzt es einzugestehen, der Sommer 2016 ist Geschichte. Der Winter naht mit großen Schritten und so langsam wird wieder mal das Vitamin D knapp. Höchste Zeit sich einen Fluchtplan zurechtzulegen. Wenn es doch auch ein paar Dinge gibt, die wir an der kalten Jahreszeit lieben - ein herrlich klarer Wintermorgen, kuschelige Strickpullis, heiße Schokolade mit Sahne - geht doch nichts über einen Frozen Daiquiri am Strand, oder?



Du brauchst dich also nicht länger ärgern, dass du die Woche auf Obonjan hast sausen lasse. Freu dich lieber, dass du noch ein paar Urlaubstage übrig hast. Es gibt nämlich durchaus ein paar Orte in Europa, an denen noch immer T-Shirt-Wetter herrscht, wer noch ein bisschen weiter fliegt, kann auch den Bikini einpacken und obendrauf lassen sich die beliebten Reiseziele in der Nebensaison ganz entspannt ohne riesigen Touristenansturm erkunden. Und, hey, solltest du dein Urlaubskontingent für diese Jahr doch schon ausgereizt haben, wird das Ganze im Januar schon wieder aufgefüllt. Warum also nicht mit einem echten Highlight ins neue Jahr starten?



Die Welt liegt dir zu Füßen und einen kleinen Reiseführer gibt es hier…