Für viele Kinder wäre ein Baumhaus der coolste Rückzugsort, den man sich vorstellen kann. Ein Platz, an dem man tun und lassen kann, was man möchte. An dem die wildesten Träume wahr werden. Ein Ort, der eigentlich ein Luxushotel ist, wie sich nun herausstellt.Das Woodman's Treehouse ist ein Baumhaus, das zum luxuriösen Penthouse umfunktioniert wurde. In und um die Baumkrone einer alten Eiche gebaut, wurde das Hotel erst im vergangenen Sommer eröffnet. Ausgelegt ist dieses Luxus-Getaway in der Natur sowohl für wärmere als auch für kältere Tage: Von Hängematten hoch oben zwischen dicken Ästen bis zum eigenen Jacuzzi ist hier alles vorhanden.Designt wurde dieses Prachtstück von Guy Mallinson und Architekt Keith Brownlie . Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, alles andere als skandinavischen Baumhaus-Minimalismus zu erreichen, ohne dabei schwerfällig dekadent zu werden. So werden Kindheitsträume und hart verdienter Luxusurlaub auf einen Nenner gebracht.Auch wenn die Zimmerraten derzeit bei 870 Euro pro Nacht liegen, kann es sich lohnen, perspektivisch (also circa Januar 2019) auf ein langes Wochenende im Woodman's zu sparen. Oder man schaut sich einfach immer wieder die folgenden Bilder an.