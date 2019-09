„[Indem wir Donald Trump] wählen, suggerieren wir unseren Kindern, dass Fanatismus, Engstirnigkeit und Beleidigungen akzeptierte Kommunikationsmittel in unserem Land sind.“



„Am 8. November können wir den Kindern noch zeigen, dass wir in Amerika keinen Hass und keine Angstmache dulden. Und besonders in schweren Zeiten lassen wir nicht von unseren Idealen los. Nein, wir erheben und bemühen uns, um sie noch fester zu halten als zuvor.“



Und last, but not least, die mittlerweile viel zitierte Zeile aus der Ansprache vor der Democratic National Convention:



„When they go low, we go high.“

[„Wenn sie unter die Gürtellinie gehen, gerade dann tun wir das nicht!“]





