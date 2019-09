Monatelang haben wir auf die Ankündigung der nächsten Designerkollaboration von H&M gewartet. Seit Mai wissen wir nun, dass sich der schwedische Highstreet-Gigant in diesem Jahr mit Kenzo zusammen getan hat, und stellen uns auf starke Farben und wilde Prints ein, wie man sie von Designgespann Carol Lim und Humberto Leon gewohnt ist. Erste Bilder haben unsere Vorahnung bestätigt und das eklektische Casting der Kampagne bringt uns zusätzlich in Ekstase. Kultfotograf Jean-Paul Goude wird u.a. Chance The Rapper, Iman und Suboi in Szene setzen.



Seit heute ist nun das gesamte Lookbook draußen und wir stellen uns auf gewagte Outerwear, Printshirts, voluminöse Proportionen und wilde Prints ein. Für das Lookbook standen vor allem Non-Models wie Make-Up-Artistin Isamaya Ffrench, Fotografin Youngjun Koo, Performancekünstler Oko Ebombo und Love Magazine-Redakteurin Harriet Verney vor der Kamera. Bis wir shoppen können müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden. Am 3. November ist es soweit, dann wird die exklusive Linie in 250 Stores weltweit und online erhältlich sein. Diesen Termin solltet ihr euch groß rot im Kalender anmarkern. Denn der Run auf die Linie wird wie immer beachtlich sein...



Übersetzt von Katja Schweitzberger