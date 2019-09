7. Wird geteilt: Vier Make-up-Paletten sind das neue Harry Potter-Merchandise der Herzen.

In Gryffindor trägt man Rot und Gold, in Ravenclaw Saphirblau und Bronze, in Hufflepuff Lila- und in Slytherin Grüntöne. Bisher existieren die Paletten übrigens nur als Entwurf, das beeinträchtigt die Online-Aufregung jedoch nur minimal. ( Mehr lesen