„Mir ist die Diskussion über die Tamponsteuer schon vor der Aktion in Zürich zu Ohren gekommen, weil sie in anderen Ländern wie den USA geführt wurde. Dass Menstruations-Hygieneartikel auch in der Schweiz als Luxusgüter versteuert werden, war mir aber vor der Brunnendemonstration irgendwie nicht bewusst“, erklärt Carla Reinhard gegenüber Refinery29. Die 23-jährige Schweizerin arbeitet seit Mai in Zürich und ist dankbar, so auf die Situation aufmerksam gemacht worden zu sein. „Jetzt können wir auch hier in der sonst stillen Schweiz laut über Menstruation reden.“Die hohe Besteuerung kann sie nicht nachvollziehen: „Was soll an der Periode luxuriös sein? Aussuchen kann man sich die ja nicht und muss deshalb zwingend Tampons und Binden verwenden – außer, man steigt auf einen Menstruationscup um. Mich erinnert das Ganze stark daran, dass fast identische Kleidungsstücke für Frauen oft mehr kosten als für Männer. Oder dass ein rosafarbener Rasierer teurer ist als ein schwarzer. Dass sich Marken und der Staat anscheinend nicht nur an der Kaufkraft, sondern auch noch an natürlichen Körperausscheidungen von uns Frauen bereichern, finde ich schon sehr befremdlich und ganz offensichtlich nicht fair. Da muss sich dringend etwas ändern.“Die Diskussion um die Tamponsteuer wird übrigens nicht nur in der Schweiz, sondern EU-weit geführt, berichtet der Deutschlandfunk . Auch hierzulande werden für Tampons für 19% Mehrwertsteuer berechnet – für Kaviar dagegen nur 7%.