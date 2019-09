Was hat Paris nur an sich, dass es einfach immer und bei jedem ganz oben auf der Liste der Top Reiseziele rangiert? Ist es der nächtlich funkelnde Eiffelturm? Oder die romantische Vorstellung an der Seine entlang zu spazieren, während im Hintergrund leise ein Akkordeon dudelt? Sind es die Macarons, die Croissants oder die Berge von frischgebackenem Baguette?Bei PR-Profi Erin Cullison darf es von allem etwas sein. Für die Pressetermine und Fashion Shows großer Kunden wie Green und Comptoir des Cotonniers jettet die in Manhattan lebende Journalistin regelmäßig in die Stadt der Liebe. Und wie die 27k Instagram Follower der gebürtigen Chicagoerin wohl einstimmig bestätigen können, kann man die Dame um ihre Trips, inklusive Fotoshoots vorm Louvre, schicken Designerteilen im Gepäck und dem einen oder anderen Aperol Spritz im Bistro einfach nur beneiden.Aber was unternimmt so ein echtes Modemädchen eigentlich in Paris? Erin zeigt uns, was in der französischen Hauptstadt abgeht.Übersetzt von Anna Hackbarth