Vorteile sehen

Klar, Zeit zu zweit mit dem Liebsten ist unbezahlbar, aber wer in einer Fernbeziehung lebt, sollte die Vorteile der Distanz zu schätzen wissen, anstatt in Sehnsucht zu schmachten. „Sex and the City“ statt Fußball, ein langes Telefonat mit der besten Freundin ohne böse Blicke, zum Pilates gehen und sich anschließend ohne schlechtes Gewissen eine Pediküre verpassen – Wenn der Liebste dann am Wochenende kommt, ist man nicht nur entspannt und aufgehübscht, sondern kann sich auch ganz der Zweisamkeit widmen.



Leidenschaft am Leben erhalten

Weil spontaner Sex bei einer Fernbeziehung flach fällt, müssen sich Paare, die auf Distanz lieben, immer etwas Besonderes einfallen lassen, damit das Feuer der Leidenschaft stets weiter lodert. Dirty-Talk am Telefon, heiße Fotos per SMS oder anzügliche eMails, die die Vorfreude auf das bevorstehende, gemeinsame Wochenende steigern, sind da das perfekte Mittel zum Zweck.