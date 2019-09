Seit einer Woche haben wir offiziell Herbst. Ob man die kältere Jahreszeit nun freudig erwartet oder sich eigentlich lieber unter der Decke verkriechen will: Wir alle müssen da durch. Also suchen wir uns ein paar Anhaltspunkte, um daraus gemeinsam das Beste zu machen. Dabei helfen die anstehenden Neustarts bei Netflix genauso wie das dänische Glücksphänomen hygge Und wer sich dann doch einmal von der Couch aufrafft und sich vom Serienmarathon losreißt, um Freunde auf einen Drink zu treffen oder einfach mal die frische Herbstluft zu genießen, dem sei gesagt: Auch du bist jetzt mit Herbstfutter versorgt. Denn für einen flawless Herbstlook haben wir neben den schönsten Haarschnitten der Saison jetzt auch die betörendsten Make-up-Trends zusammengestellt.Die haben wir uns übrigens nicht einfach selbst ausgedacht, nein. Wir haben dazu Shiseidos Artistic Director Dick Page und renommierten Haarstylisten Orlando Pita aus New York zu Rate gezogen, weil: Wer kann Trends besser erfühlen, als diejenigen, die sie hinter den Kulissen der Runways selbst setzen. Präsentieren tut sie euch niemand geringeres als die Traumfrau unserer Fantasy-#GirlSquad Paloma Elsesser , die erst kürzlich im neuesten H&M-Kampagnenvideo und bei der Neudefinition der zeitgemäßen Lady mitwirkte.Macht euch also gefasst auf eine geballte Ladung feiner schwarzer Lidstriche, filigrane Glitzerakzente und sonnengeküssten Teint auch im Herbst.