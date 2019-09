Seit neuestem befindet sich ein weiterer Ort auf unserer Reise-Bucket-List, der wirklich einzigartig ist. Dieses fantastische Fleckchen Erde befindet sich in der Antarktis. Der südlichste Zipfel unseres Planeten rief bisher nur Bilder von Pinguinen, Eis und noch mehr Eis hervor. Und doch ist er soviel mehr als nur Happy Feet. Das White Desert Hotel bietet als erstes und einziges Hotel am Südpol nicht nur atemberaubende Naturlandschaften, sondern auch Luxus auf allen Ebenen. Ein Zufluchtsort für alle Reisenden, die etwas tiefer in die Tasche greifen können und einfach mal ganz weit weg wollen. Und mit weit weg meinen wir wirklich weit weg.Die US-amerikanische Huffington Post berichtet, dass das Resort seit seiner Eröffnung vor zehn Jahren schon berühmte Persönlichkeiten wie Prince Harry beherbergt hat. Aktuell kann man einen Aufenthalt für schlappe 64.000 Euro pro Person buchen.Was man für diese stolze Summe bekommt? Elf Tage in einer der weißen Glasfaser-Bungalowkapseln, die vor der vereisten Kulisse des Südpols gar nicht wirklich groß ausfallen, dafür umso mehr Inhalt bieten. Außerdem kann man Aktivitäten hinzu buchen, die von Eiswanderungen und Pinguin-Touren bis hin zu Saunasitzungen in der russischen Forschungsbasis reichen. Das Essen kocht ein südafrikanischer Koch gourmetgerecht.Die Webseite macht außerdem PR für die Ausrichtung von Hochzeiten. Das stellen wir uns eigentlich echt schön vor, vorausgesetzt der Dresscode der Feier soll lauten „Daunenjacke und Moonboots, bitte“.