Boxer Braids

Die Boxer Braids sind besonders bei heißen Temperaturen unschlagbar, denn so leicht kommt man mit ihnen nicht mehr ins Schwitzen. Außerdem ist die neue Trendfrisur ziemlich einfach zu stylen. Dazu teilt ihr eure Haare am Mittelscheitel in zwei gleich große Partien. Danach startet ihr damit am Oberkopf einen holländischen Zopf zu flechten. Beim holländischen Zopf werden die Strähnen immer untereinandergelegt anstatt übereinander. Zum Schluss mit einem Haargummi zusammenbinden und fertig sind eure Boxer Braids. Damit eure neue Trendfrisur nicht immer gleich aussieht, könnt ihr auch variieren, indem ihr die Boxer Braids nur bis in den Nacken flechtet und die restlichen Haare unten offen lasst.