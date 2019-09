8 Dinge, die du heute Morgen wissen solltest

1. „Der Livestream ist ein Meilenstein“, twitterte Kim Dotcom heute Morgen.

Der 42-jährige Megaupload-Gründer aus Kiel ist in den USA wegen Copyrightbetrug angeklagt. Aktuell lebt er in Neuseeland, im Prozess wird über seine Auslieferung entschieden. Jetzt hat ein Richter in Auckland einer Liveübertragung zugestimmt. ( Spiegel Online