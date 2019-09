5. Nicht verpassen: Heute beginnt mit Wannabe | 1996 - 2016 die erste Spice-Girls-Kunstausstellung in Berlin.

In The Ballery in Schöneberg zeigen über 20 internationale Künstler, wie sie von Emma, Geri, Mel B, Victoria und Melanie C beeinflusst wurden. Die Ausstellung ist bis zum 16. August geöffnet. ( Facebook