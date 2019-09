Zuerst waren da die riesigen Statement-Ketten, dann folgten die kaum sichtbaren, zarten Versionen und nun dreht sich - zumindest laut Instagram - alles um einen Schmucktrend, der irgendwo dazwischen liegt. Jetzt ist es nämlich an der Zeit die goldenen, auffälligen, vintage-inspirierten Ketten, Namensschriftzüge und Anhänger aus der Schmuckschatulle zu holen, denn Models, Kreative und Influencer kombinieren sie gerade wie wild bei Instagram und lösen damit den neusten Schmuck-Trend aus.Auch wenn diese Kombination natürlich keinesfalls neu ist - besonders Namens-, Glieder- und Seilketten sind in der spanischsprechenden und afroamerikanischen Kultur dauerhaft beliebt - ist uns vor sechs Monaten aufgefallen, dass dieser Look ungefähr zeitgleich mit den guten alten Kreolen mehr und mehr zum Hype wird. Vielleicht handelt es sich hier auch um eine Nebenwirkung des Vetements-Trends, doch nun verkauft auch das angesagte Brand Bagatiba , das sonst eher auf Chocker, Ketten-Bras und zarte Ringe setzt, die passenden Stücke.Am besten kombiniert man den Look mit einem T-Shirt aus den 90ern oder einem grungigen Blumenmuster und schon ist das Outfit ready für Instagram. Mehr Inspiration findet ihr in unserer Slideshow!Übersetzt von Katja Schweitzberger