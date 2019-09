4. Wie im Film, nur spannender: Dieser neu entdeckte Planet hat drei Sonnenuntergänge.

Die Europäische Südsternwarte ESO erklärt seine Einzigartigkeit so: einfach an Luke Skywalkers Heimat Tatooine, den Planeten mit den zwei Sonnen, in Star Wars denken – nur noch exotischer. Der Planet HD 131399Ab verfügt über drei Sonnen, gehört zu den bisher jüngsten entdeckten und ist eines der wenigen Multisternensysteme, die von den Wissenschaftlern direkt abgebildet werden konnten. ( ESO