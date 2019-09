12 Outfitideen für alle, die nur Schwarz tragen

Schwarz ist bescheiden und selbstbewusst zugleich. Du kannst selbst in deinem Schlafanzug Toilettenpapier kaufen gehen und einen absolut gut gekleideten Eindruck machen, wenn besagter Zweiteiler klassisch chic in Schwarz gehalten ist. Schwarz macht schlank, ist alters- und zeitlos und geschlechts- und trendneutral und sieht einfach immer hochwertig aus. Schwarze Kleidung ist dein bester Freund, warum sollte man die Dinge auch komplizierter machen, als sie sind? Das Leben kann so schon grausam genug sein. Schwarz wird dich nie enttäuschen. Und weil das eben so ist, habe ich meine jahrelang gesammelte Erfahrung in einem kleinen All-Black-Everything-Styleguide für euch zusammengetragen.