Zu meinem 15. Geburtstag schenkte mir meine Tante meine erste Sitzung bei einer Wahrsagerin. Ich hatte mir zwar eigentlich einen senfgelben Cordoverall gewünscht, aber das ist eine andere Geschichte.Ich erinnere mich nicht an jedes einzelne Detail der Vorhersagung, aber eine Sache blieb mir doch nachhaltig im Gedächtnis: Ich werde sehr viel reisen. Nicht nur für die Arbeit, sondern auch im Privaten. Ich bräuchte das, um mich lebendig und mit meinem Geist verbunden zu fühlen. Man kann nun über Astrologie sagen, was man möchte, aber die Wahrsagerin hatte recht: Alleine in diesem Jahr habe ich bereits mehr als 150.000 km mit dem Flugzeug zurückgelegt. Als ich diese in meine Vielflieger-App eintrug, wurde mir schon ein bisschen seltsam zumute. Auf Menschen mit einem Job oder einem Privatleben, das es erfordert, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein, mag das vermutlich keinen großen Eindruck machen, aber bereits viermal um den Erdball gereist zu sein, kam mir schon ziemlich viel vor (und meiner Katze vermutlich auch).Momentan bin ich immer wieder für Medienevents, Vorträge, und am häufigsten für Fashion Shows in der ganzen Welt unterwegs – wobei letztere vermutlich die Wurzel allen Übels bei den Reisevorbereitungen sind. Warum? Weil man entsprechend packen muss, und obendrauf kommen noch zahlreiche anschließende Abendessen, Presseveranstaltungen, weitere Reisetage und einige Workouts zwischendurch. Und diese ganzen Outfits müssen dann auch noch in zwei Koffer passen. Es sei denn, man ist ein Profi wie Leandra Medine und braucht nur einen.Wenn man für die nächste Reise packt, geht es bei weitem nicht nur ums Praktische und Funktionale. Vielmehr geht es darum, eine Geschichte zu erzählen, auszudrücken, wer man ist oder wer man sein möchte und das mit gerade einmal 20 Teilen oder weniger. Aber obwohl es sich mittlerweile anfühlt, als reihte sich in meinem Leben ein gepackter Koffer an den nächsten, stehe ich manchmal noch immer ratlos vor dem Kleiderschrank, wenn es mal wieder auf Reisen gehen soll. Ab und an versage ich da schon mal gnadenlos und lande am Ende mit einem Haufen Klamotten an einem Ort, an dem diese vollkommen fehl am Platz erscheinen.Aber mit jeder neuen Saison, in der mal wieder 20 neue Outfits gefragt sind, lerne ich dazu. Aber nicht bloß als Modeexpertin; ich lerne auch als Person dazu, die allmählich herausfindet, wer sie wirklich ist, in welchen Teilen sie sich wirklich wohlfühlt, sowie auch im Hinblick darauf, was ich mir erhoffe, was auf meiner Reise passieren wird. 8 Dinge, die ich auf meinen Reisen gelernt habe und die auch euch dabei helfen könnten, euer Selbst zu ergründen – und damit auch die perfekte Packliste zu erstellen – habe ich in der Slideshow für euch zusammengetragen.