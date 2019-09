Wie gut kennst du eigentlich das (noch) vereinigte Königreich? Das britische Volk hat gewählt und bevor der Brexit in Kraft tritt, Britannien also aus der EU austritt und der damit verbundene Zeitaufwand beim Reisen auf die Insel um ein vielfaches steigt, solltest du vielleicht ein paar entspannte Tage dort verbringen. Ruck zuck ist man über den Ärmelkanal geflogen (wie gesagt: noch) ohne sich mit einem Jetlag herumplagen zu müssen. Und das Beste: es ist erschwinglich, zum Teil auch dank Seiten wie Airbnb . Doch warum sollte deine Reise – nur weil es nicht zum Titicaca-See geht, um Lamas zu melken, oder nach Borneo zu den Orang-Utans – auch nur einen Deut weniger aufregend als eine Reise in ferne, exotische Länder sein?Wir haben die zehn originellsten, überraschendsten und einzigartigsten Airbnb-Angebote in Großbritannien ausgesucht, vom rustikalen Loft in Battersea bis zum eines Königs würdigen schottischen Schloss'. Packe also deine Sachen und plane deinen lang erwarteten Urlaub!