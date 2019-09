Mit über 1,5 Millionen Einträgen in etwa 34 000 Städten weltweit, ist Airbnb für Reisende zur beliebtesten Alternative zu einem Hotelaufenthalt geworden. Die Tatsache, dass es günstiger ist als ein traditionelles Hotel ist hilfreich, aber auf einen großartigen Gastgeber zu treffen kann ebenfalls zu einem unschätzbaren Bestandteil deiner Reise werden.



Als jemand der alleine reist, habe ich Monate damit verbracht mit anderen Leuten in Airbnbs zu leben – von Santa Barbara bis Berlin. Diese Erfahrung hat mir ermöglicht, unglaubliche, nicht ganz so touristische Gegenden zu entdecken; außerdem hilft mir die Tatsache mit jemandem das Zuhause zu teilen, mich wie ein Einheimischer zu fühlen. Ich habe bei unzähligen freundlichen Gastgebern gelebt, die meinen überladenen Koffer die Treppe hochgeschleppt haben, lokale Tipps mit mir teilten, Fremdsprachen für mich übersetzten und alles Mögliche dafür taten, damit mein Trip unvergesslich wird.



Bei der großen Auswahl an Unterkünften kann es jedoch überfordernd sein, das perfekte Airbnb zu finden. Du solltest am besten damit anfangen, dein Ziel auszuwählen und anschließend diese Anweisungen Schritt für Schritt zu befolgen, um die beste Unterkunft für deinen Aufenthalt zu buchen.