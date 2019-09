20 Traumorte weltweit, an denen du dich selbst finden & mal runterkommen kannst

Solo-Reisen sind derzeit in aller Munde. Die Gründe für eine solche Reise hat Kochlehrerin und Autorin Laurel Miller bereits in einem Artikel für Refinery29 einleuchtend aufgelistet – jetzt fehlt nur noch das Reiseziel? Wir haben Inspirationen gesammelt und ein Refinery-Ranking erstellt, das sich an Faktoren wie Sicherheit, Qualität der Aktivitäten und Begegnungen orientiert. Mental sollte man sich nun also langsam vorbereiten, Abenteuer warten schließlich auf niemaden.