Gefangen im Winterloch? 10 Tipps gegen ein psychisches Tief

Über Neujahrsvorsätze mag man nun denken, was man will. Aber für den Fall, dass du 2019 auch etwas mehr auf dein eigenes Wohlbefinden achten möchtest, dich vielleicht sogar schon um einen Therapieplatz bemüht, aber noch keinen gefunden hast, haben wir hier zehn Tipps für dich, während du warten musst. Lauren Berger, selbst zwar keine Therapeutin, allerdings erfolgreiche Geschäftsfrau mit Fokus auf Karriere und persönliche Werdegänge, hat mit ihrem Buch Get it Together: Ditch the Chaos, Do the Work, and Design Your Success (bisher leider nur auf Englisch erschienen) einen Ratgeber auf den Markt gebracht, der ein stetiger Wegbegleiter sein kann. Die folgenden zehn Tipps können dir dabei helfen, deine geistige Gesundheit auch in den dunklen Wintermonaten aufrechtzuerhalten – oder zumindest die lästige Wartezeit zu überstehen.