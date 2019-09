10 Dinge, an denen du merkst, dass du alt wirst

Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Eröffnung des ersten Berliner Primark. Es war ein Armageddon und ich war aus dem Alter noch nicht raus, in dem man diesem Sog des Grauens verfällt. Ein Pikachu-Onesie für 15€? Yes please! Zehn paar Socken aus Plastik für 5€? Aber sicher! Die Logik lässt sich auf alle Konsumbereiche des Lebens übertragen: Wenn man jung ist, dann hat man genau zwei Prioritäten: So viel wie möglich für so wenig Geld wie möglich. Es werfe des ersten Stein, wer kein Expedit-Regal in seiner ersten Wohnung hatte. Erwischt? Knew it. Es kommt dann aber irgendwann die Zeit, in der man sich selbst an einem zeitlosen Klassiker wie Expedit satt sieht und plötzlich anfängt, stattdessen hochwertige Dinge für gar nicht mal so wenig Geld anzuschaffen. Einfach, weil man irgendwie plötzlich will. Das ist der wahre Moment, in dem das Mädchen zur Frau und der Junge zum Mann wird: Wenn man sein erstes Expedit-Regal verscherbelt. Der Initiationsritus des 21. Jahrhunderts.