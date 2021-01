J’ai coupé 25 cm de cheveux & mes boucles n’ont jamais été aussi belles

Une fois la coupe terminée, il est temps de passer au coiffage. C'est là, selon de León, que la technique devient particulièrement importante. "Les cheveux bouclés sont extrêmement complexes, il est donc important de consulter quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui comprend bien la technique derrière les textures", explique-t-elle. Elle insiste sur l'importance d'appliquer les produits sur des cheveux très mouillés, ce qui permet d'obtenir des boucles plus définies et d'éviter les frisottis. Pour coiffer sa cliente, de León utilise la crème repulpante et définissante Take Shape de la marque Ouidad, idéale pour les textures de cheveux moyens à épais, et termine avec la gelée volumisante Out Of Thin (H)air pour le volume et l'hydratation.