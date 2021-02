J’ai adopté le carré cuivré de Beth dans Le Jeu de la dame

"J'espère sincèrement que ce nouveau look, en pleine pandémie, alors que je passe mon temps chez moi, sans boulot, me donnera la motivation de me lancer et d'essayer de nouvelles choses", confie Hartleben. La jeune fille n'en est pas à sa première transformation capillaire. Elle a déjà adopté la frange, des extensions et même une coloration bleu sarcelle, mais ce look représente sa transformation la plus radicale à ce jour.