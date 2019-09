Vierge : voici les 3 personnalités marquantes du signe

Les Vierges viennent avec leur lot de stéréotypes — on les perçoit souvent comme rigides, critiques et aux antipodes du fun — mais c’est aussi le signe vers lequel on a tendance à se tourner lorsqu’on veut des résultats. Alors oui, peut-être que les Vierges ne se déplacent jamais sans leurs listes et connaissent le rayon rangement d'IKEA comme personne, mais cela veut aussi dire qu’elles sont des personnes fiables sur qui on peut compter qui savent faire bien plus que de jouer au petit chef avec leurs amis qui viennent leur demander de l’aide.