Lorsqu’on a vu le remake Fox du Classique du cinéma de 1975 , The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, on a été enthousiasmé par bien plus que des rythmes (certes) entrainants. Ce film est avant tout l’une des rares occasions données à une célébrité transgenre d’incarner un personnage trans au cinéma. Bravo Hollywood !