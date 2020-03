Voici les 3 tendances make-up à adopter d’urgence selon Dior

Qu'on se le dise, l'époque des sourcils ultra-définis, est belle et bien révolue. Plutôt que d’accentuer l’arche naturelle du sourcil, ce qui peut être difficile à réaliser et a tendance à donner un résultat asymétrique, Peter prédit une tendance au sourcil épais et broussailleux avec une forme beaucoup plus droite, comme on a pu l'apercevoir lors du défilé. “A l’aide du crayon sourcil ultra précision Diorshow Brow Styler, 26,50 € , j’ai estompé l’arche du sourcil pour lui donner un aspect droit, presque horizontal,” explique-t-il à Refinery29. “Mais j’ai visé un aspect fourni et naturel pour compléter le trait d’eye-liner épais, en appliquant le Mascara sourcils Diorshow Pump 'n' Brow, 30,50 € .” Passez la brosse sur vos sourcils pour leur donner un effet plus épais, sans trop en faire.