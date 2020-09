Sur Instagram, Pinterest et TikTok, les tendances beauté (en particulier le nail-art) s'inspirent du thème de la rentrée avec des couleurs, des formes et des motifs au charme nostalgique. Nous avons demandé à la nail-artist Metta Francis et à la photographe Destinie Paige de nous ramener sur les bancs de l'école avec des looks nail-art inspirés des subcultures les plus cools, de la tendance emo à la tendance sportive, et tout ce qu'il y a entre les deux.