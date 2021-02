Mais aujourd'hui tout à changé. Nous vivons à une époque où nous sommes tous invités à adopter la distanciation sociale, où nous sommes séparés de nos proches et de nos amis. Mais même avant tout cela, alors que j'écrivais mon premier recueil d'histoires, Paradise Block, du nom de la tour où se déroulent la plupart des histoires, je pensais à ces cocons humains. Mon psy et moi avons parlé de l'envie de se cacher et de se protéger, en contraste avec le besoin d'intimité humaine. Cela peut être source d'aliénation et de confusion, ces deux instincts qui s'opposent l'un à l'autre. Pour moi, l'anxiété se traduit par la sensation d'être exposée : une sonnerie de téléphone me fait l'effet d'une sirène d'alarme. Chaque sortie, chaque échange est un risque d'échec et une occasion d'être rejeté. C'est prendre le risque que la vérité éclate : on est chiant, bête ou pas drôle, mais en même temps, on se sent aussi très seul et on a très envie de parler aux gens. J'aime l'idée de l'obscurité et de la lumière pour expliquer ce sentiment. La notion que l'obscurité est effrayante fait profondément partie de notre culture, mais c'est aussi le cas de la lumière - une blancheur brillante et éclatante - qui peut aussi faire peur. La lumière, ce sont les espaces vides, les grandes pièces stériles et les yeux cliniques, le rejet et le jugement - dans l'obscurité d'une chambre encombrée, il y a un fouillis d'ombres, de coins et de recoins - il y a du mystère et des endroits où se cacher.