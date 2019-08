On pense par exemple à Christina Aguilera dans sa vidéo « Come On Over (All I Want Is You) » – non seulement parce qu'elle porte le bandana comme personne (c'est notre micro-tendance du moment), mais aussi pour la façon dont elle relève haut la main le défi d'un pantalon camouflage et d'un crop top à slogan. On pense aussi à Baby Spice qui arborait régulièrement une robe ajustée bleu bébé qu'elle mariait à une paire de Buffalo, un look qui n'a pas pris une ride.