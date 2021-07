Sexe : 4 astuces rafraîchissantes quand il fait chaud

Il s'agit d'une pratique souvent invoquée dans le BDSM et dans les préliminaires, qui utilise généralement des objets ou des liquides chauds ou froids pour stimuler l'excitation. "Lorsque le jeu de température est négocié et consenti, le cerveau commence à se préparer à une expérience sexy et excitante, et met essentiellement les terminaisons nerveuses du corps - les zones érogènes, mais aussi partout ailleurs - en alerte pour de nouvelles sensations", a déclaré Dulcinea Pitagora, sexothérapeute connue sous le nom de Kink Doctor , à Refinery29. Il existe de nombreuses façons de jouer avec la température : vous pouvez utiliser de la crème glacée, des glaçons, du chocolat fondu ou de la cire chaude (assurez-vous qu'elle est spécialement conçue pour être utilisée pendant les rapports sexuels et que vous ne vous contentez pas de verser une vieille bougie quelconque sur votre partenaire). Mais les jours où il fait très chaud et où même la clim ne suffit pas, vous pouvez laisser tomber la chaleur et passer directement aux sensations rafraîchissantes.