7. N’ayez pas le temps d’avoir peur

Plus facile à dire qu'à faire c’est vrai, mais pourtant, c’est exactement ce qui vous fera avancer. Deux phrases accompagnent Oumi depuis maintenant quatre ans : « Pas le temps d’avoir peur » et « Fais toi confiance ». Et c'est exactement ce qu’elle met en oeuvre, confirme Katharina : « Oumi sait exactement ce qu'elle veut et elle n’a pas peur de prendre les choses en main. Elle a ce genre de charisme qui attire les gens vers elle comme par magie. » Et Oumi répond d’une façon similaire: « À l'époque, au moment où je rencontrais Katharina, je commençais tout juste mon travail en freelance. C'était un nouveau monde pour moi, j’avais des rêves mais j’étais parfois trop apeurée par les risques qui les accompagnaient. Quand j’ai vu la manière avec laquelle elle arrivait à traduire ses idées en réalité, cela m’a beaucoup inspiré et n’a fait que renforcer ma décision. »