10 Tipps, wie du 2021 kreativ bleibst

7. Hab keine Zeit für Angst

Leichter gesagt als getan und trotzdem ist es genau das, was dich am Ende weiterbringt. Für Oumi sind es besonders zwei Sätze, die sie die letzten vier Jahre begleitet haben: “Keine Zeit für Angst” und “Give Zero Fucks”. Und genau das trägt sie laut Katharina nach außen: “Oumi weiß genau, was sie will und hat keine Angst davor, es in die Hand zu nehmen. Sie hat diese Art von Charisma, die Menschen magisch anzieht.” Ähnlich geht es auch Oumi: “Zu der Zeit als ich Katharina kennengelernt habe, habe ich mit dem Freelancen angefangen. Es war eine neue Welt für mich, ich hatte Träume und Angst vor den Risiken, die damit verbunden sind. Zu sehen, wie sie ihre Ideen in die Realität umsetzt, hat mich in meiner Entscheidung nur noch bestärkt.”