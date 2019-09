Reformation fait des chaussures – et on les veut toutes

Il y a quelques semaines en effet, Reformation a annoncé le lancement de plus de 11 modèles de…(roulement de tambours) chaussures ! Jusqu’à présent, les seules chaussures Reformation dont on pouvait espérer s’approcher, c’était celles qu’avait lancé la marque en édition limitée avec By Far. D’après Yael Afalo d’ailleurs (CEO de la marque), cette collab aurait joué un rôle clé dans la décision d’élargir la gamme éco-responsable de Reformation.