Il y a trois ans à peine, on a lancé Refinery29 en Allemagne — la première édition non-anglophone — et aujourd’hui, on se lance en français ! Depuis notre création à New-York en 2005 on s’est donné pour mission d’inspirer les femmes grâce à un contenu pointu et qui n’a pas froid aux yeux. Depuis, notre communauté ne cesse de grandir et de nous inspirer chaque jour. Étant la plus large agence média pour les femmes au monde, on met un point d’honneur à écouter toutes les femmes et à leur donner une plateforme qui les représente et les inspire. On est fier de briser les tabous et de mener la vie dure aux stéréotypes – mais pour faire simple : on apporte des perspectives nouvelles en misant aussi bien sur le fond que sur la forme. Nous sommes fièr·e·s de lancer cette édition en français et d’élargir encore un peu plus notre communauté.