On s’était mis d’accord pour qu’il paie environ 300$ de loyer pendant sa recherche d’emploi. Il avait encore son prêt étudiant à payer et pas d’économies, donc son budget était très serré. J’avais un bon salaire à l’époque donc je pouvais couvrir le reste du loyer, les factures et les courses, mais je n’avais plus la possibilité de mettre de l’argent de côté. Au début, ça ne me posait pas de problème, je me disais qu’il pourrait me rembourser plus tard. Mais après quelques mois, j’ai commencé à me dire que je ne reverrai sûrement jamais mon argent.