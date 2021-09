3 recettes qui font des haricots en conserve un véritable délice

S'ils sont bien préparés, les haricots en conserve peuvent être tout à fait délicieux (et économiques), et personne ne les prépare mieux que l'auteure et photographe de Wholy Goodness , Jessica Prescott. Dans son livre Vegan One-Pot Wonders, Jessica n'utilise qu'une seule casserole pour créer des recettes efficaces et peu fastidieuses, qui peuvent même vous faire économiser de l'argent en utilisant des ingrédients déjà présents dans vos placards de cuisine. Grâce aux conseils de Jessica, vous pouvez vous aussi transformer une boîte de conserve de haricots peu attrayante en quelque chose de glorieux.