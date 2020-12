4 délicieuses recettes pour patienter jusqu’à Noël (vin chaud inclus)

Ces souvenirs olfactifs peuvent aussi être personnels. Pour moi, l'odeur des orangettes me renvoie automatiquement à mon enfance. Il me suffit de voir la boîte de Quality Street ou de sentir l'odeur de cet agrume synthétique pour me rappeler un Noël particulier. J'avais 7 ans, et je me suis empiffrée de chocolat avant la messe et me suis évanouie sur l'autel (véridique).

Un bon repas de Noël peut nécessiter des quantités monstres de travail - le saumurage, l'épluchage, la cuisson au four, la cuisson à la vapeur - et ça fait souvent partie du plaisir. Mais quand notre cellule familiale se retrouve séparée ou confinée à cause d'une pandémie, il devient plus difficile de rassembler l'énergie nécessaire à cette entreprise. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile.