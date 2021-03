3 savoureuses recettes de batch cooking faciles à préparer

La pandémie n'a fait qu'accentuer ce petit désagrément constant. Si vous faites partie des nombreuses personnes en télétravail par les restrictions, vous avez peut-être remarqué que les jours, les semaines et les mois se suivent et que seule la vaisselle ponctue les heures de repas. Et si vous ne le faites pas rapidement, elle est toujours là, envahissant les recoins de la cuisine.