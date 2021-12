Oublier sa langue d’origine : un regret pour les enfants d’immigré·es

Parfois, j'oublie que ces leçons ont occupé une si grande place dans ma vie. Tous les jeudis soirs et tous les samedis matins, je me livrais au même numéro avec ma mère : faire semblant d'être malade, faire intentionnellement la grasse matinée, provoquer des crises de colère. J'ai probablement fait plus d'efforts pour essayer d'éviter l'apprentissage du tibétain que pour étudier. Je détestais devoir apprendre, et j'en voulais à ma mère de nous "obliger" à le faire. Après tout, apprendre le tibétain n'est pas facile. Et, plus jeune, je me disais que j'y arriverais. Finalement, ma mère a cédé et nous a permis d'arrêter d'y assister. Peut-être croyait-elle que nous y arriverions aussi.