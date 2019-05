Ces théières à cold brew vont vous faire économiser tout l'été

Si vous êtes un millennial, il y a des chances pour qu’on vous ait déjà rabâché mille fois d’ arrêter d’acheter votre café dehors . Non seulement c’est mauvais pour l’environnement - si vous oubliez constamment votre thermos - mais ça pourrait représenter environ 400 euros d’économies par an. C’est là que vous vous dites : « oui, mais, comment je me prépare un cold brew à la maison ? ». On s'y attendait.