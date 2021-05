6 recettes créatives à base de pois chiches

Quel·le cuisinier·e frugal·e qui se respecte ne mange pas un curry de pois chiches au moins une fois par mois ? Ce n'est pas pour rien que la boîte de pois chiches est un produit de base du placard. Cette légumineuse au goût doux et noisette est utilisée dans de nombreuses cuisines méditerranéennes, orientales et indiennes. On peut compter sur les pois chiches pour donner du volume aux repas, ajouter de la texture et de la saveur.